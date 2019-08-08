Защитник «Краснодара» подвел итоги матча с «Порту» 

Защитник "Краснодара" Йон Фьолусон подвел итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту", передает ТАСС.
Домашняя для "Краснодара" встреча завершилась победой португальской команды со счетом 1:0.
"Последние три дня мы готовились только к "Порту", специально, осознанно, поэтому мы сделали все, что смогли, мы вышли готовыми. Есть ответная игра, она становится более сложной, учитывая сегодняшний результат. Команды изучили друг друга, будет одинаково тяжело. Нет ничего невозможного", — заявил Фьолусон.
Ответная встреча пройдет в Португалии 13 августа.
Ранее хавбек "Краснодара" высказался о шансах команды пройти "Порту".