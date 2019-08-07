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В «Зените» оценили возможность сыграть с «Барселоной» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности проведения товарищеского матча против каталонской «Барселоны». Слова специалиста приводятся на сайте команды.
По словам Семака, в клубе существует план встретиться с «Барселоной», и он был озвучен генеральным директором. «Все упирается в сроки. Планы есть, но сложно сказать, когда матч состоится. Вероятно, в следующем календарном году», — поделился тренер.
2 августа состав «Зенита» пополнил полузащитник «Барселоны» Малком. Питерцы заплатили за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро. Он провел в Каталонии один год.
«Зенит» — действующий чемпион России. «Барселона» в прошедшем сезоне выиграла первенство Испании.
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Футбол , Сергей Семак , Зенит
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