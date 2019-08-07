Шалимов оценил шансы «Краснодара» в матче с «Порту»

Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов оценил шансы его бывших подопечных в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Порту", передает RT.

"Во-первых, в России уже стартовал чемпионат, а в Португалии ещё нет. Это очень важный момент. К тому же "Порту" покинули сразу несколько ведущих футболистов. Да, "Порту" — опытный еврокубковый боец, в клубе отлично работает селекция, но…" — заявил бывший рулевой "быков".

"Нет такого, что есть волнение за какую-то определенную зону. Первый матч "Краснодар" играет дома, и в нем очень важно не пропустить. В какой-то мере даже счет 0:0 устроит команду больше, чем результативная ничья, хотя, конечно, в Португалии придется непросто. ", — добавил россиянин.

"А если удастся еще и забить, будет вообще замечательно. В Краснодаре южан погонит вперед переполненный стадион. Сражаться будут все. ", — заключил бывший рулевой "быков".

Первый матч между командами пройдет 7 августа в России, ответный — 13 августа в Португалии.