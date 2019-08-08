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Лукаку вылетел в «Милан» для подписания контракта с «Интером» 

Газета.Ru + ещё 19 6 часов назад
Фото: Reuters
Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с "Интером", передает ProstoProSport.
Информация об этом появилась в инстаграме агента Лукаку — Федерико Пасторелло. Он опубликовал фото, на котором они вместе с футболистом находятся в салоне самолета.
"Готовы взлететь, направление — Милан!"Интер", мы уже едем", — подписал снимок Пасторелло.
Сообщалось, что сумма трансфера может составить €70 млн плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку на £400 тысяч.
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