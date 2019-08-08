Лукаку вылетел в «Милан» для подписания контракта с «Интером»

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с "Интером", передает ProstoProSport.

Информация об этом появилась в инстаграме агента Лукаку — Федерико Пасторелло. Он опубликовал фото, на котором они вместе с футболистом находятся в салоне самолета.

"Готовы взлететь, направление — Милан!"Интер", мы уже едем", — подписал снимок Пасторелло.

Сообщалось, что сумма трансфера может составить €70 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оштрафовал Лукаку на £400 тысяч.