Русская девушка Адриано рассказала об их знакомстве

Адриано в это летнее трансферное окно перешел из российского клуба в бразильский "Палмейрас". Он уже сделал своей девушке предложение и увез в Бразилию.

"Сидела с другом в ресторане. Зашел Луис, поздоровался с нами, а я, конечно же, нет. Через пару часов снова оказались в одном и том же месте и с этого дня больше не расставались", — поделилась воспоминаниями девушка.

Также она отметила, что намерена выучить португальский и пойти в школу.

Ранее сообщалось, что Адриано сделал татуировку в виде подписи своей девушки.