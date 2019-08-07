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Русская девушка Адриано рассказала об их знакомстве 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Виктор Воног/ТАСС
Русская девушка бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала о своем знакомстве с игроком, передает "Спорт-Экспресс".
Адриано в это летнее трансферное окно перешел из российского клуба в бразильский "Палмейрас". Он уже сделал своей девушке предложение и увез в Бразилию.
"Сидела с другом в ресторане. Зашел Луис, поздоровался с нами, а я, конечно же, нет. Через пару часов снова оказались в одном и том же месте и с этого дня больше не расставались", — поделилась воспоминаниями девушка.
Также она отметила, что намерена выучить португальский и пойти в школу.
Ранее сообщалось, что Адриано сделал татуировку в виде подписи своей девушки.
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Футбол , Луис Адриано , Спартак
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