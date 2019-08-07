У ЦСКА появился конкурент в борьбе за бразильского форварда

По информации издания, на данный момент борьба за форварда идет между армейцами и "фиалками". Стоит отметить, что примерная цена, которую придется заплатить клубам за спортсмена, составляет порядка €15 млн В 2019 году Педро вышел на поле в 13 матчах и забил пять голов.