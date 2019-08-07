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У ЦСКА появился конкурент в борьбе за бразильского форварда 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: instagram.com/pedroguilherme/
Нападающий "Флуминенсе" Педро Абреу может перейти как в ЦСКА, так и в "Фиорентину", сообщает Globoesporte.
По информации издания, на данный момент борьба за форварда идет между армейцами и "фиалками". Стоит отметить, что примерная цена, которую придется заплатить клубам за спортсмена, составляет порядка €15 млн В 2019 году Педро вышел на поле в 13 матчах и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев не исключил возвращение к тренерской деятельности.
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Футбол , Педро Абреу , Валерий Газзаев , ЦСКА
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