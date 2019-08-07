Нападающий "Флуминенсе" Педро Абреу может перейти как в ЦСКА, так и в "Фиорентину", сообщает Globoesporte.
По информации издания, на данный момент борьба за форварда идет между армейцами и "фиалками". Стоит отметить, что примерная цена, которую придется заплатить клубам за спортсмена, составляет порядка €15 млн В 2019 году Педро вышел на поле в 13 матчах и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев не исключил возвращение к тренерской деятельности.