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Газзаев верит, что объединение чемпионатов России и Украины по футболу еще возможно 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Идею проекта объединенного чемпионата России и Украины по футболу еще возможно воплотить в жизнь. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
Газаев был сторонником и одним из инициаторов объединения чемпионатов России и Украины по футболу.
"Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более, что в 2013 году практически все было готово, — сказал Газзаев. — И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола".
"Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может", — добавил он.
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Футбол , Валерий Газзаев , Госдума , ИТАР-ТАСС
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