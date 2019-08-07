Газзаев верит, что объединение чемпионатов России и Украины по футболу еще возможно

Идею проекта объединенного чемпионата России и Украины по футболу еще возможно воплотить в жизнь. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев Газаев был сторонником и одним из инициаторов объединения чемпионатов России и Украины по футболу. "Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более, что в 2013 году практически все было готово, — сказал Газзаев. — И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола". "Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может", — добавил он.