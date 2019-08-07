Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«МЮ» наложил на Лукаку огромный штраф 

Просто Про Спорт 3 часа назад
Фото: Reuters
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение оштрафовать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на 435 тысяч евро за неявку на тренировочную базу, сообщает Mirror.
В последние дни 26-летний игрок без разрешения своего клуба тренируется в расположении «Андерлехта». Накануне появилась информация, что футболист сборной Бельгии объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Интерес к форварду проявляют «Ювентус» и «Интер».
В минувшем сезоне Лукаку провел за «МЮ» во всех турнирах 45 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.
Просто Про Спорт: последние новости
ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе», за игрока просят не менее 15 миллионов евро Диего Форлан объявил о завершении карьеры Газзаев верит, что объединение чемпионатов России и Украины еще возможно
Футбол , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Тарасов пришел в церковь в куртке со странной надписью1
«Вест Хэм» объявил о подписании нового защитника
У ЦСКА могут перехватить бразильского форварда1
Тренер сына Валуева погиб из-за аварии
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение