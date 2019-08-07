«МЮ» наложил на Лукаку огромный штраф

Руководство « Манчестер Юнайтед » приняло решение оштрафовать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку на 435 тысяч евро за неявку на тренировочную базу, сообщает Mirror.

В последние дни 26-летний игрок без разрешения своего клуба тренируется в расположении «Андерлехта». Накануне появилась информация, что футболист сборной Бельгии объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Интерес к форварду проявляют «Ювентус» и «Интер».

В минувшем сезоне Лукаку провел за «МЮ» во всех турнирах 45 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.