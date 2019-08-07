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СМИ: «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: @zenit_spb Twitter
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным.
Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» не оставляет попыток убедить Заболотного перейти в «Сочи».
Отмечается, что на данном этапе рассматриваются два варианта выхода из сложившейся ситуации — аренда и расторжение контракта.
28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.
Ранее в «Зените» рассказали, где продолжит карьеру Заболотный.
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