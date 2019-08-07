СМИ: «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» не оставляет попыток убедить Заболотного перейти в «Сочи».

Отмечается, что на данном этапе рассматриваются два варианта выхода из сложившейся ситуации — аренда и расторжение контракта.

28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

Ранее в «Зените» рассказали, где продолжит карьеру Заболотный.