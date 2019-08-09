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Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо» 

ТАСС + ещё 17 3 часа назад
Фото: EPA
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.
Ранее немецкое издание Bild сообщало, что "Динамо" заплатит за игрока €20 млн, что является рекордом для московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €13 млн Филипп перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Фрайбурга", всего за клуб он провел 51 матч в разных турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.
В составе молодежной сборной Германии он стал чемпионом Европы 2017 года.
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Футбол , Максимилиан Филипп , Динамо
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