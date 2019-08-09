Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Контракт с 25-летним немецким игроком рассчитан на четыре года.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что "Динамо" заплатит за игрока €20 млн, что является рекордом для московского клуба. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €13 млн Филипп перешел в "Боруссию" в 2017 году из "Фрайбурга", всего за клуб он провел 51 матч в разных турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

В составе молодежной сборной Германии он стал чемпионом Европы 2017 года.