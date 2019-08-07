Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами

По мнению наставника, команды в борьбе за попадание в следующий раунд турнира равны.

"Я считаю, что чемпионат Швейцарии прогрессирует. Мы можем это видеть по тем успехам сборной и клубов в Лиге чемпионов. "Тун" проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку. Так что мы считаем, что наши команды равны. У нас одна цель. Мы выйдем на поле, даже на искусственное, не обпращзая ни на что внимания", — заявил Кононов.