Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами 

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС.
По мнению наставника, команды в борьбе за попадание в следующий раунд турнира равны.
"Я считаю, что чемпионат Швейцарии прогрессирует. Мы можем это видеть по тем успехам сборной и клубов в Лиге чемпионов. "Тун" проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку. Так что мы считаем, что наши команды равны. У нас одна цель. Мы выйдем на поле, даже на искусственное, не обпращзая ни на что внимания", — заявил Кононов.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Спартака" Максим Глушенков может перейти в итальянскую "Верону".