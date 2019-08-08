Зидан оценил подготовку «Реала» к новому сезону 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о подготовке команды к новому сезону.
В предсезонном матче испанский клуб одержал победу над австрийским "Зальцбургом".
"В этом году мы хотим быть конкурентоспособными. Не будем отклоняться от этой задачи. Если нам удастся ее выполнить, мы добьемся успеха. У нас осталась одна игра до старта Ла Лиги. С каждым днем мы становимся все лучше, и сегодняшняя игра это подтверждает", — цитирует Зидана Marca.
Новый сезон чемпионата Испании стартует 16 августа матчем "Атлетик" — "Барселона". "Реал" в первом туре на выезде встретится с "Сельтой" из Виго.
Ранее рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама прокомментировал ситуацию с полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом.