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Зидан оценил подготовку «Реала» к новому сезону 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о подготовке команды к новому сезону.
В предсезонном матче испанский клуб одержал победу над австрийским "Зальцбургом".
"В этом году мы хотим быть конкурентоспособными. Не будем отклоняться от этой задачи. Если нам удастся ее выполнить, мы добьемся успеха. У нас осталась одна игра до старта Ла Лиги. С каждым днем мы становимся все лучше, и сегодняшняя игра это подтверждает", — цитирует Зидана Marca.
Новый сезон чемпионата Испании стартует 16 августа матчем "Атлетик" — "Барселона". "Реал" в первом туре на выезде встретится с "Сельтой" из Виго.
Ранее рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама прокомментировал ситуацию с полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом.
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