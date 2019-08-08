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Полиция расследует расистский пост фаната в адрес Салаха 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Британская полиция расследует дело о проявлении расизма со стороны болельщика ливерпульского "Эвертона", сообщает Liverpool Echo.
По информации издания, фанат в твиттере опубликовал несколько сообщений оскорбительного содержания в адрес египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Представители "Эвертона" передали информацию об инциденте в полицию, а также опубликовали заявление.
"Эвертон" самым серьезным образом осуждает любые виды проявления расизма. Мы поделились информацией с соответствующими органами власти и намерены следить за развитием событий, чтобы установить, известна ли личность пользователя твиттера нашему клубу", — говорится в обращении на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что игрок "Эвертона" отказался переходить в московский ЦСКА из-за скандала с игроком петербургского "Зенита" Малкомом.
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Футбол , Мохамед Салах , Зенит , ЦСКА
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