Полиция расследует расистский пост фаната в адрес Салаха

Британская полиция расследует дело о проявлении расизма со стороны болельщика ливерпульского "Эвертона", сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, фанат в твиттере опубликовал несколько сообщений оскорбительного содержания в адрес египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха

Представители "Эвертона" передали информацию об инциденте в полицию, а также опубликовали заявление.