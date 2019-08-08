СМИ: ЦСКА отказался продавать футболиста Чалова в «Кристал Пэлас»

Российский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский футбольный клуб "Кристал Пэлас". Об этом сообщил британский журналист Алан Никсон на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что английская команда предложила за 21-летнего форварда £23 млн (около $28 млн).

"Предложение по покупке Чалова отклонено", — написал Никсон. Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил первое предложение "Кристал Пэлас" о трансфере в размере £14 млн

В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе гол+пас в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России он забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

В составе сборной России он дебютировал в марте, он провел два матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями.