Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: ЦСКА отказался продавать футболиста Чалова в «Кристал Пэлас» 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский футбольный клуб "Кристал Пэлас". Об этом сообщил британский журналист Алан Никсон на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что английская команда предложила за 21-летнего форварда £23 млн (около $28 млн).
"Предложение по покупке Чалова отклонено", — написал Никсон. Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил первое предложение "Кристал Пэлас" о трансфере в размере £14 млн 
В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе гол+пас в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России он забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.
В составе сборной России он дебютировал в марте, он провел два матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями.
ТАСС: последние новости
Белгородский футбольный клуб сыграет против команды колонии Кокорина и Мамаева Краснодар в ожидании. Матч ЛЧ с "Порту" стал самым ожидаемым событием в городе КДК РФС оштрафовал Игнашевича на 100 тыс. рублей. "Торпедо" - на 500 тыс. рублей
Комментарии2
Футбол , Федор Чалов , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете
Губерниев заговорил о сыне
Валуев назвал дату похорон бывшего тренера
Драка на льду: Канадец избил россиян24
Полиция расследует расистский пост фаната в адрес Салаха
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение