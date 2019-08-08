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Стала известна зарплата Лукаку в «Интере» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Ромелу Лукаку будет получать €9 млн в год в миланском "Интере" после перехода из "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, 8 августа футболист подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом. Отмечается, что "Интер" заплатит за трансфер нападающего €80 млн В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. В активе игрока 15 забитых мячей и четыре передачи.
Ранее сообщалось, что Лукаку вылетел в Милан для подписания контракта с "Интером".
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