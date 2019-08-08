Адвокат Глушаковой: суммы при оценке имущества очень удивили

Образцова заявила, что на следующей неделе будет проведен допрос эксперта, который занимался оценкой имущества.

"Сейчас суд нам озвучил только цифры. Мы пока не ознакомлены с методологией. Но, надо сказать, некоторые суммы нас очень удивили. Согласно заключениям эксперта, эти суммы в некоторых случаях существенно меньше, чем та стоимость, по которой это имущество покупалось", — цитирует Образцову Sport24.

По словам адвоката, разница составляет 15-20 млн рублей.