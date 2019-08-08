Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Глушаковой: суммы при оценке имущества очень удивили 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Инстаграм Дениса Глушакова
Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи, рассказала о ходе процесса раздела имущества.
Образцова заявила, что на следующей неделе будет проведен допрос эксперта, который занимался оценкой имущества.
"Сейчас суд нам озвучил только цифры. Мы пока не ознакомлены с методологией. Но, надо сказать, некоторые суммы нас очень удивили. Согласно заключениям эксперта, эти суммы в некоторых случаях существенно меньше, чем та стоимость, по которой это имущество покупалось", — цитирует Образцову Sport24.
По словам адвоката, разница составляет 15-20 млн рублей.
Ранее сообщалось, что игрок "Сочи" Иван Новосельцев делит имущество с женой.
Газета.Ru: последние новости
"Зенит" объявил об уходе Заболотного Стала известна зарплата Лукаку в "Интере" "Кристал Пэлас" настаивает на трансфере Чалова
Футбол , Денис Глушаков , Иван Новосельцев , Алиса Образцова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренера сборной РФ по волейболу обвинили в расизме
«Зенит» объявил об уходе Заболотного
Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»
В Okko Спорт раскрыли подробности показов матчей АПЛ
Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение