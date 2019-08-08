Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» объявил об уходе Заболотного 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Антон Заболотный перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи", сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Детали перехода не разглашаются. По информации СМИ, футболист подписал с новой командой двухлетний контракт.
Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года. В составе петербургского клуба игрок стал чемпионом России. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее в "Уфе" рассказали о ходе переговоров с Заболотным.
Газета.Ru: последние новости
Адвокат Глушаковой: суммы при оценке имущества очень удивили Стала известна зарплата Лукаку в "Интере" ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Футбол , Антон Заболотный , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренера сборной РФ по волейболу обвинили в расизме
Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»
Адвокат Глушаковой: суммы при оценке имущества очень удивили
В Okko Спорт раскрыли подробности показов матчей АПЛ
Бывший одноклубник Роналду рассказал о его прощальном совете
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение