«Зенит» объявил об уходе Заболотного

Детали перехода не разглашаются. По информации СМИ, футболист подписал с новой командой двухлетний контракт.

Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года. В составе петербургского клуба игрок стал чемпионом России. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в "Уфе" рассказали о ходе переговоров с Заболотным.