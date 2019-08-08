«Зенит» объявил об уходе Заболотного 

Нападающий Антон Заболотный перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи", сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Детали перехода не разглашаются. По информации СМИ, футболист подписал с новой командой двухлетний контракт.
Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года. В составе петербургского клуба игрок стал чемпионом России. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее в "Уфе" рассказали о ходе переговоров с Заболотным.