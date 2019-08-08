Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» избавился от не забивавшего с ноября нападающего 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе нападающего Антона Заболотного. Об этом сообщается на сайте клуба.
Форвард подписал контракт с «Сочи», выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Договор рассчитан на два года. Летом Заболотный был переведен в состав «Зенита-2».
Спортсмен выступал за основной состав петербуржцев с декабря 2017-го. В общей сложности он провел за команду 44 матча и забил четыре гола. В последний раз ему удалось отличиться в ноябре 2018-го. В составе «Зенита» Заболотный стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.
Этим летом из «Зенита» в «Сочи», помимо Заболотного, ушли еще пять футболистов. Клуб был основан в 2018 году на базе расформированного петербургского «Динамо».
Последние новости
Атамбаева задержали Зафиксирован скачок уровня радиации после взрыва на полигоне Минобороны В России впервые выловили «предвестника цунами»
Футбол , Антон Заболотный , Зенит , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ткачев оценил игру «Салавата Юлаева»
Тарасов заплатил алименты
Тренера сборной РФ по волейболу обвинили в расизме
«Зенит» объявил об уходе Заболотного1
Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение