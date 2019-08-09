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Роналду: в 2003 году мною интересовались 50 команд 

Чемпионат.com + ещё 6 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о товарищеском матче 2003 года, когда он в составе «Спортинга» вышел на поле против «Манчестер Юнайтед». Португалец подчеркнул важность этого матча для себя, так как он знал, что в этой игре за ним следили представители многих клубов.
«Это была первая игра на новом стадионе «Спортинга». Я прекрасно это помню, будто это было сегодня. Я был счастлив. Я собирался играть против одной из лучших команд в мире, и игра была захватывающей. Говорил своим друзьям в академии, что буду играть против «Манчестера», и что немного нервничаю. Нервозность — это часть того, когда ты принимаешь участие в большие матчах. Я всегда нервничаю, потому что всегда хочу играть хорошо и делать всё возможное для своей команды, и нервозность всегда играет свою роль.
Я был мотивирован и счастлив. Знал, что если сыграю хорошо, это вызвало бы еще больший интерес не только со стороны «Манчестера», но и других клубов, потому что за мной следили. Очевидно, что ты всегда меняешься. В то время я был скорее дриблёром, не был таким прямолинейным, как сейчас и в последние годы. Я был талантливым дриблёром. Со временем изменился, и, считаю, в лучшую сторону.
Честно говоря, забить гол тогда было не так важно. Если бы я забил, возможно, мною бы заинтересовались 100 команд. Поскольку я не забил, их было всего 50! Я думаю, что самое важное — хорошо играть и помогать команде. Мой клуб выиграл. Даже без гола интерес ко мне был очень высок", — цитирует Роналду DAZN.
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Футбол , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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