«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы

Российский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество команды на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев

Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти. На 59-й минуте нападающий швейцарцев Симоне Рапп сравнял счет. На 64-й минуте полузащитник красно-белых Андре Шюррле заработал пенальти, но не сумел реализовать его. На 73-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед благодаря голу Бакаева.

Ответный матч пройдет в Москве 15 августа. Он начнется в 19:45 по московскому времени. В случае победы над «Туном» красно-белые сыграют с победителем пары «Брондбю» — «Брага».