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«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы 

Lenta.ru + ещё 20 55 минут назад
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Российский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество команды на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев.
Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти. На 59-й минуте нападающий швейцарцев Симоне Рапп сравнял счет. На 64-й минуте полузащитник красно-белых Андре Шюррле заработал пенальти, но не сумел реализовать его. На 73-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед благодаря голу Бакаева.
Ответный матч пройдет в Москве 15 августа. Он начнется в 19:45 по московскому времени. В случае победы над «Туном» красно-белые сыграют с победителем пары «Брондбю» — «Брага».
«Спартак» получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, заняв в прошлом сезоне Российской премьер-лиги пятое место. В последнем туре чемпионата страны красно-белые уступили четвертое место московскому ЦСКА, который начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа.
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Футбол , Премьер-лига , Зелимхан Бакаев , Спартак , ЦСКА
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