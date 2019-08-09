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Бразильский футболист Адриано обратился к болельщикам «Спартака» 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который недавно перешёл в бразильский «Палмейрас», обратился к болельщикам российской команды.
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года», — написал бразилец в своём Instagram.
По его словам, эмоции от выступления в России навсегда останутся в его сердце.
«Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», — заключил Адриано.
Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года. На его счету 76 матчей и 24 гола в составе красно-белых. Вместе с москвичами он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и победителем Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов возглавит «Спартак» после Евро-2020.
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Футбол , Станислав Черчесов , Луис Адриано , Спартак
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