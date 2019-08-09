Бразильский футболист Адриано обратился к болельщикам «Спартака»

«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года», — написал бразилец в своём Instagram.

По его словам, эмоции от выступления в России навсегда останутся в его сердце.

«Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», — заключил Адриано.

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года. На его счету 76 матчей и 24 гола в составе красно-белых. Вместе с москвичами он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) и победителем Суперкубка России.