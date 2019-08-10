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Известна возможная зарплата Неймара в «Реале» 

Газета.Ru + ещё 5 48 минут назад
Фото: РИА Новости Украина
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отпраил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" личный контрак, сообщат Sport.es.
Согласно договору, бразилец будет выступать в стане "сливочных" пять лет и получать по €40 млн в год. Это намного больше годового оклада Неймара в "ПСЖ".
Ожидается, что в случае положительного ответа форварда, он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком после нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.
Однако Неймар не торопится с ответом, так как надеется вернуться в станы "Барсы", цвета которой защищал с 2013 по 2017 год. С этим трансфером возникли проблемы из-за ухудшившихся отношений между клубами.
В 2017 году "ПСЖ" отдал рекордные €222 млн за Неймара. На клубном уровне футболист сыграл в 28 матчах сезона-2018/19, забив 23 мча и сделав 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что на Неймара подали в суд за избиение болельщика.
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