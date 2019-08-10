Известна возможная зарплата Неймара в «Реале»

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отпраил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" личный контрак, сообщат Sport.es.

Согласно договору, бразилец будет выступать в стане "сливочных" пять лет и получать по €40 млн в год. Это намного больше годового оклада Неймара в "ПСЖ".

Ожидается, что в случае положительного ответа форварда, он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком после нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси

Однако Неймар не торопится с ответом, так как надеется вернуться в станы "Барсы", цвета которой защищал с 2013 по 2017 год. С этим трансфером возникли проблемы из-за ухудшившихся отношений между клубами.

В 2017 году "ПСЖ" отдал рекордные €222 млн за Неймара. На клубном уровне футболист сыграл в 28 матчах сезона-2018/19, забив 23 мча и сделав 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что на Неймара подали в суд за избиение болельщика.