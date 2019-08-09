«Кристал Пэлас» готов был дать больше 25 млн Почему же сорвался трансфер Чалова

Неизвестные подробности несостоявшегося перехода.

В последние дни не было в Рунете более популярного футбольного персонажа, чем Фёдор Чалов . Сначала фамилию молодого «армейца» склоняли в контексте интервью Станислава Черчесова и смутных перспектив в сборной, затем — гораздо более активно — в свете возможного трансфера в Англию. Для страны, на домашнем чемпионате мира на 91% представленной игроками своей национальной лиги, подобный переход стал бы заметным событием, даже со сноской на статус потенциального покупателя форварда.

Однако — не стал. В 19:00 по московскому времени в понедельник летнее трансферное окно в АПЛ закрылось, и все остались при своих: «Кристал Пэлас» — с деньгами, ЦСКА — с Чаловым. Скверная новость для Роя Ходжсона, прекрасная — для Виктора Гончаренко . Всё, тема закрыта? Как минимум на полгода — да. Далее возможны варианты.

Когда Чаловым заинтересовались в Англии?

На пробивного в прямом и переносном смысле слова воспитанника ЦСКА в Великобритании обратили внимание ещё полтора года назад. Естественно, что первыми молодого форварда отметили скауты «Арсенала», которому Фёдор забил дебютный «европейский» гол. Дюжина мячей юниора в национальном чемпионате убедила лондонскую селекцию пристальнее приглядеться к русскому таланту. Помимо «канониров» Чалова взял на заметку спортивный департамент «Манчестер Сити». Нужно понимать: из расширенного, на сотню-две душ, списка кандидатов реального предложения в итоге удостаиваются единицы. Поэтому говорить о предметном интересе Гвардиолы к Чалову — слишком самонадеянно с нашей стороны. До этого точно не дошло — по крайней мере пока. Толки об интересе «МЮ» — из этой же серии: вилами по воде писано.

«Кристал Пэлас» — клуб другого калибра. Экономические возможности ощутимо ниже — кадровые аппетиты скромнее. Он и предпринял попытку увезти в Англию одного из самых перспективных российских исполнителей, пока цена на него относительно невелика (в представлении британцев, разумеется). Причём достаточно настойчивую.

Как проходили переговоры?

Связующим звеном в заочной коммуникации клубов выступил Шандор Варга . Венгерский агент советского происхождения представляет известную в Великобритании компанию Base Soccer, с недавних пор ведущую дела Чалова. Варге отлично знаком рынок бывшего СССР, он поддерживает приятельские отношения с Черчесовым, а с главным тренером «орлов» Роем Ходжсоном дружит около трёх десятилетий. Варга виделся «Кристал Пэлас» идеальным посредником в заведомо непростом деле (слухи о принципиальности Гинера в трансферных вопросах давно вышли за пределы РФ), и не сказать, что эти ожидания были беспочвенными.

«Кристал Пэлас» всерьёз рассчитывал на Фёдора?

Селекционная служба «орлов» вела полтора-два десятка кандидатов на усиление атаки по всему миру. Наведя у Варги справки о Чалове и заочно изучив его профессиональные характеристики, Ходжсон сделал резолюцию: «Подходит, берём». На финальном этапе отбора Фёдор шёл уже под первым номером в тренерском списке. Ходжсон видел россиянина в основном составе команды и ходатайствовал перед начальством о его приобретении. Клубы калибра «КП» не покупают людей за 20-25 млн «про запас». Не «Сити» и не «Ливерпуль»

По сообщениям СМИ, «Кристал Пэлас» как минимум раз улучшал собственное предложение московским коллегам — с 15 до 25 млн евро. Такая «вилка» сама по себе свидетельствует о серьёзности намерений покупателя. Мало того, по моей информации, англичане готовы были и дальше играть на повышение, вплоть до дедлайна. Теоретически сумма сделки могла дойти до рекордных, «головинских» 30 млн €, но…

Почему ЦСКА не отпустил нападающего?

На самом деле всё просто: ЦСКА изначально не планировал этим летом никого продавать. Наоборот — настроен ещё покупать. На данном этапе спортивный интерес у президента клуба превосходит финансовый. Конкуренты «армейцев» напрасно надеялись, что непопадание в Лигу чемпионов и последовавшие за ним экономические издержки приведут к распродаже лидеров команды и автоматическому исключению красно-синих из числа претендентов на титул. Гинер поступил вопреки ожиданиям соперников — стал укреплять кадровый потенциал, чтобы после шага назад (в таблице) сделать два вперёд. В идеале — три. После выкупа Влашича и сохранения Фернандеса в этом не осталось сомнений.

Последнего нюанса в «Кристал Пэлас» и не учли. Шеф ЦСКА сразу и твёрдо обозначил свою позицию: Чалов не продаётся. Во всяком случае — сейчас. Ни 15, ни 25 предложенных миллионов не изменили мнения Гинера. А оно, как я понимаю, примерно таково: в мясорубку АПЛ Фёдору ещё рановато бросаться — родной команде он сейчас несравнимо нужнее. Сиюминутной выгоде шеф клуба предпочёл долгосрочную пользу. Торгов как таковых даже не было: слово Гинера всё решило.

Возможен ли переезд Чалова в Англию в будущем?

Если Фёдор будет и впредь прогрессировать, Англия от него никуда не денется. Когда за ним придёт кто-то поавторитетнее «Кристал Пэлас», Гинер вряд ли станет блокировать трансфер.