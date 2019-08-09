Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал высокую оценку работе клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Topmercato.
«Когда трансферное окно закрылось, мы почувствовали облегчение. Я в восторге от трех подписанных нами игроков. Конечно, всегда найдутся фанаты, которые хотят больше покупок. Считаю, что мы показали игрокам, которые остались в команде, что доверяем им», — заявил Сульшер.
В летнее трансферное окно состав «Красных дьяволов» пополнили купленный у «Лестера» за рекордные для игрока обороны 87 миллионов евро англичанин Гарри Магуайр, приобретенный за 17 миллионов у «Суонси» валлийский вингер Дэниэл Джеймс, а также защитник молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, за которого МЮ заплатил 55 миллионов «Кристал Пэлас».
Ранее стало известно, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно закрывшееся 8 августа, потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Последние новости
Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным Под Красноярском снова начал взрываться военный арсенал Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Комментарии
Футбол , Владимир Стогниенко , Гарри Магуайр , Манчестер Юнайтед , Рамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпиона ОИ дисквалифицировали за домогательства
Российская пловчиха завоевала серебро на Кубке Мира
Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара
Макгрегор объявил себя миллиардером
Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение