«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити".

Встреча завершилась со счетом 4:1.

У хозяев отличились Мохамед Салах , Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги. Автогол на свой счет записал защитник гостей Грант Хэнли

Гол престижа оформил Теэму Пукки.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат Англии. Первый тур"Ливерпуль" — "Норвич Сити" — 4:1Голы: 1:0 — Хэнли — 7 (автогол), 2:0 — Салах — 19, 3:0 — ван Дейк — 28, 4:0 — Ориги — 42, 4:1 — Пукки — 64 Ранее Лукаку объяснил причину перехода из "МЮ" в "Интер".