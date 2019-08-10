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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: Reuters
В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити".
Встреча завершилась со счетом 4:1.
У хозяев отличились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги. Автогол на свой счет записал защитник гостей Грант Хэнли.
Гол престижа оформил Теэму Пукки.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат Англии. Первый тур"Ливерпуль" — "Норвич Сити" — 4:1Голы: 1:0 — Хэнли — 7 (автогол), 2:0 — Салах — 19, 3:0 — ван Дейк — 28, 4:0 — Ориги — 42, 4:1 — Пукки — 64 Ранее Лукаку объяснил причину перехода из "МЮ" в "Интер".
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