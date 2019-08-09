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СМИ: Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу 

RT на русском + ещё 8 52 минуты назад
Фото: Reuters
Болельщик «Ренна» подал в суд на нападающего ПСЖ Неймара, который его ударил по лицу после финального матча Кубка Франции по футболу прошлого сезона.
Об этом сообщает L'Equipe.
Инцидент произошёл после завершения игры. Неймар поднимался по лестнице на трибунах и остановился около фаната, который снимал его на телефон. Они обменялись фразами, и Неймар нанёс болельщику удар в район подбородка.
Победителем турнира тогда стал «Ренн».
Ранее сообщалось, что суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании.
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