Манджукич может вернуться в «Баварию»

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу , сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хорватом интересовался "Манчестер Юнайтед" , но этот трансфер не состоялся.

Манджукич уже играл за "Баварию" с 2012 по 2014 годы. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.