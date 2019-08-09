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Манджукич может вернуться в «Баварию» 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что хорватом интересовался "Манчестер Юнайтед", но этот трансфер не состоялся.
Манджукич уже играл за "Баварию" с 2012 по 2014 годы. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
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Футбол , Марио Манджукич , Манчестер Юнайтед
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