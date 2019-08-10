«Бавария» может арендовать форварда «Ювентуса»

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может в это трансферное окно сменить клуб.

33-летнего хорвата может арендовать мюнхенская "Бавария", информирует Sky Sport Italia.

Соглашение с наибольшей вероятностью будет включать опцию последующего выкупа: цена трансфера — € 15 млн На Манджукича в июле уже выходил "Манчестер Юнайтед" , но в итоге достичь договоренности с туринцами у англичан не удалось.

Стоит отметить, что Марио уже выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год.

Ранее "Боруссия" победила "Юрдинген 05" в Кубке Германии.