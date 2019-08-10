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«Бавария» может арендовать форварда «Ювентуса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может в это трансферное окно сменить клуб.
33-летнего хорвата может арендовать мюнхенская "Бавария", информирует Sky Sport Italia.
Соглашение с наибольшей вероятностью будет включать опцию последующего выкупа: цена трансфера — € 15 млн На Манджукича в июле уже выходил "Манчестер Юнайтед", но в итоге достичь договоренности с туринцами у англичан не удалось.
Стоит отметить, что Марио уже выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год.
Ранее "Боруссия" победила "Юрдинген 05" в Кубке Германии.
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