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Алиссон покинул раздевалку «Ливерпуля» на инвалидной коляске 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон получил повреждение в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает ESPN.
"Красные" встретились в рамках турнира с "Норвичем". Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
По информации источника, после матча Алиссон покидал раздевалку на инвалидном кресле.
После игры наставник "Ливерпуля" заявил, что футболист не будет выступать на Суперкубке УЕФА с лондонским "Челси" из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что вратарь "Ливерпуля" продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.
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