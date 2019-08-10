Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба вошёл в пятёрку бомбардиров РПЛ 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Открыв счёт в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит», форвард санкт-петербургского клуба Артём Дзюба вышел на пятое место в списке бомбардиров за всю историю соревнования.
Благодаря голу в ворота «Динамо», Артём Дзюба обошёл Романа Павлюченко и стал пятым бомбардиром в истории РПЛ — 105 голов.
Опережают форварда «Зенита» Дмитрий Лоськов (120 голов), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» провёли акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск».
RT на русском: последние новости
Как Кокорин и Мамаев провели товарищеский матч в колонии Бразильский футболист Адриано обратился к болельщикам «Спартака» «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче нового сезона АПЛ
Футбол , Дмитрий Кириченко , Дмитрий Лоськов , Олег Веретенников , Роман Павлюченко , Артем Дзюба , Александр Кержаков , Зенит , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Нидерландах частично обрушилась крыша стадиона
Фанаты «Зенита» показали баннер о гибели «Курска»
«Бернли» разгромил «Саутгемптон»
«Эвертон» удержал ничью в матче с «Кристал Пэлас»
​«Шеффилд Юнайтед» спас матч с «Борнмутом»
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение