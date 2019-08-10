Дзюба вошёл в пятёрку бомбардиров РПЛ

Открыв счёт в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» «Зенит» , форвард санкт-петербургского клуба Артём Дзюба вышел на пятое место в списке бомбардиров за всю историю соревнования.

Благодаря голу в ворота «Динамо», Артём Дзюба обошёл Романа Павлюченко и стал пятым бомбардиром в истории РПЛ — 105 голов.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» провёли акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск».