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Мамаев прокомментировал ситуацию с «Краснодаром» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не держит обид на руководство клуба, сообщает "СЭ".
Черно-зеленые намерены расстаться со своим игроком, в данный момент отбывающим наказание в колонии общего режима N4 города Алексеевка Белгородской области.
10 августа на территории исправительного учреждения прошел товарищеский матч между командой заключенных "Золотой лев" и клубом Олимп ПФЛ из Белгорода "Салют". "Львы" обыграли гостей со счетом 4:2. Во время встречи Мамаев отметился хет-триком.
"Обиды на "Краснодар" нет. Я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Галицким. Я за них болею", — заявил футболист.
Ранее сообщалось, что у Мамаева нет планов на будущее.
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Футбол , Сергей Галицкий , Павел Мамаев , ФСИН
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