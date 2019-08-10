Мамаев прокомментировал ситуацию с «Краснодаром»

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не держит обид на руководство клуба, сообщает "СЭ".

Черно-зеленые намерены расстаться со своим игроком, в данный момент отбывающим наказание в колонии общего режима N4 города Алексеевка Белгородской области.

10 августа на территории исправительного учреждения прошел товарищеский матч между командой заключенных "Золотой лев" и клубом Олимп ПФЛ из Белгорода "Салют". "Львы" обыграли гостей со счетом 4:2. Во время встречи Мамаев отметился хет-триком.

"Обиды на "Краснодар" нет. Я все понимаю. Хотел бы передать привет всем ребятам, всем игрокам, руководству во главе с Сергеем Галицким. Я за них болею", — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что у Мамаева нет планов на будущее.