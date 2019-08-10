Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамаев рассказал об отсутствии планов на будущее 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист Павел Мамаев, отбывающий срок в исправительной колонии № 4, рассказал, что пока не знает о том, что будет с ним после освобождения.
По его словам, он пока даже не думал об этом. Мамаев отметил, что технически его контракт с «Краснодаром» ещё действует. Но для того, чтобы строить планы на карьеру, ему сначала нужно выйти на свободу.
Стараюсь жить сегодняшним днём, — передаёт его слова «Спорт-Экспресс».
Ранее News.ru писал о том, что команда исправительной колонии № 4, за которую выступали Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге. Встреча закончилась со счётом 4:2. Хет-триком отметился Мамаев.
News.ru: последние новости
Полиция перекрыла проезд к колонии, где сыграют Кокорин и Мамаев Кокорин готов пожать руку избитому Паку Определились возможные соперники «Спартака» по раунду плей-офф Лиги Европы
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб отчитал пропустившего тренировку бойца
Названы условия возвращения Неймара в «Барселону»
Мамаев прокомментировал ситуацию с «Краснодаром»1
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии6
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»12
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение