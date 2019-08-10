Мамаев рассказал об отсутствии планов на будущее

По его словам, он пока даже не думал об этом. Мамаев отметил, что технически его контракт с «Краснодаром» ещё действует. Но для того, чтобы строить планы на карьеру, ему сначала нужно выйти на свободу.

Стараюсь жить сегодняшним днём, — передаёт его слова «Спорт-Экспресс».