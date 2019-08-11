Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в спорт 

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своих шансах вернуться в профессиональный футбол после освобождения.
Он заявил, что вместе с бывшим нападающим футбольного клуба «Зенит» Александром Кокориным они держат себя в форме и постоянно занимаются.
"Нам не составит труда вернуться в большой футбол. Мы в этом уверены на 100%. Каждый день тренируемся", — цитирует Мамаева Sport24.
Как писал News.ru, команда исправительной колонии № 4, за которую они выступали, обыграла «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге. Встреча закончилась со счётом 4:2. Мамаев сделал хет-трик, Кокорину в этот раз забить не удалось.
8 октября 2018 года Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В мае этого года суд приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.