Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью

Судья спокойной отреагировал на удар, показав форварду большой палец. Многие фанаты были недовольны тем, что арбитр не отреагировал на инцидент. Они заявили, что Малком должен был получить желтую или красную карточку.

В твиттере "Зенита" было опубликовано видео, которое не попало в телетрансляцию встречи. На кадрах видно, как Малком жестом извиняется перед Турбиным, а Дзюба показывает одноклубнику невидимую карточку и невидимой ручкой записывает нарушение. Была это желтая или красная карточка — неизвестно.

Матч "Зенит" — "Динамо" завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Ранее сообщалось, что Малком попал в арбитра мячом с 40 метров.