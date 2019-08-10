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Фанаты «Зенита» показали баннер о гибели подлодки «Курск» 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фанаты петербургского «Зенита» вывесили баннер, посвященный гибели российской подлодки «Курск», перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом сообщает Sport24.
Болельщики подготовили плакат с изображением самой подлодки, сопроводив его подписью: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой». Встреча в настоящий момент проходит в Москве. На момент написания заметки счет 1:0 в пользу «Зенита».
Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 118 моряков.
4 августа британская The Sun обвинила фанатов «Зенита» в расизме. Автор заметки обратил внимание на баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям», сделав вывод о том, что так болельщики выразили недовольство из-за покупки бразильского полузащитника Малкома. Клуб выступил в защиту фанатов и отказался считать это проявлением расизма.
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Футбол , Зенит , Динамо
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