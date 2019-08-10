«Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Рубином»

Пока в Москве рубились "Динамо" и "Зенит", "Краснодар" у себя дома принимал "Рубин".

Протокол игры

Краснодар

Рубин

10 августа. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

Среди недели "Краснодар" дебютировал в Лиге чемпионов, но сделал это неудачно. "Быки" досадно проиграли "Порту" на последних минутах. Но теперь им надо было забыть о противостоянии с "драконами" и победить "Рубин". Текущий чемпионат — хороший шанс для "горожан" вновь попасть в Лигу чемпионов, а для этого нужно избегать ненужных очковых потерь. Невыигрыш в родных стенах у "Рубина" стал бы для "Краснодара" плохим результатом.

На 4-й минуте Степанов неудачно выбил мяч головой из штрафной, и на подборе с лёта Петров с лёта пробил чуть мимо створа. Через десять с небольшим минут казанцы вновь испытали трудности с выносом мяча. На этот раз подкачал Дюпин, и всё закончилось для гостей серьёзно. Снаряд попал в Кабеллу и отскочил к Игнатьеву, который без особых сложностей переиграл Дюпина на пятачке. Распластавшийся защитник не смог преградить мячу дорогу в сетку (1:0). На слухи об интересе к нему со стороны "Динамо" юный форвард краснодарцев ответил голом. А впечатление от игры Дюпина, несмотря на его умение творить яркие сэйвы, портят такие вот огрехи.

Понятно, что "быки" сильнее казанцев на длинной дистанции, но в отдельно взятом матче есть вилка из различных сценариев. По какому пути пошло развитие событий после гола Игнатьева? У "Рубина" почти весь первый тайм мало что получалось в атаке, а хозяева не смогли воспользоваться проблемами соперника и увеличить счёт на табло до перерыва. Более того, "чёрно-зелёные" сами придумали себе дополнительные сложности на второй тайм. В добавленное к первому тайму время Намли в безобидном эпизоде в центре поля попал ногой в грудь сопернику, и Лапочкин наказал его жёлтой карточкой. Которая тут же превратилась в красную, поскольку у Намли уже было предупреждение. Датчанин эмоционально возмущался решением судьи, но карточка там была по делу.

После перерыва мяч у хозяев не шёл в чужие ворота, хотя возможности у них были. Попади Сулейманов на 80-й минуте не в перекладину, а в створ — и счёт бы стал 2:0. Но реализуй несколькими моментами ранее свой момент Кварацхелия — и было бы 1:1. К основному времени было добавлено 7 минут, на последних минутах игра шла на встречных курсах, и в итоге краснодарцы удержали минимальный перевес. "Краснодар" набрал 10 очков и точно будет по итогам тура в группе лидеров. Ну а "Рубин" терпит второе поражение подряд. Казанцам важно перекрыть неудачный отрезок в следующем туре дома против "Арсенала", чтобы не допустить возникновение в команде негативных настроений.