Футболист АПЛ отверг предложение ЦСКА

Тридцатилетний конголезец Янник Боласи, хавбек британского футбольного клуба «Эвертон», отказался переезжать в Россию, несмотря на достигнутую договоренность с московским ЦСКА о его аренде с правом последующего выкупа за 5 млн фунтов, сообщает Goal.com.

Клубы смогли договориться между собой, но с игроком ЦСКА не достиг взаимопонимания. Сроки контракта футболиста с «Эвертоном» истекают в 2021 году.

Спортивная карьера Боласи началась в 16 лет, когда он вошел в молодёжный состав клуба Второй лиги Англии «Рашден энд Даймондс».

Сейчас у игрока есть возможность выбирать. Увидеть его у себя в командах стремятся французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и шотландский «Селтик». По данным портала Transfermarkt, его нынешняя стоимость оценивается в 11 миллионов евро.