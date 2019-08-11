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Футболист АПЛ отверг предложение ЦСКА 

Рамблер + ещё 5 37 минут назад
Фото: Rui Vieira / AP
Тридцатилетний конголезец Янник Боласи, хавбек британского футбольного клуба «Эвертон», отказался переезжать в Россию, несмотря на достигнутую договоренность с московским ЦСКА о его аренде с правом последующего выкупа за 5 млн фунтов, сообщает Goal.com.
Клубы смогли договориться между собой, но с игроком ЦСКА не достиг взаимопонимания. Сроки контракта футболиста с «Эвертоном» истекают в 2021 году.
Спортивная карьера Боласи началась в 16 лет, когда он вошел в молодёжный состав клуба Второй лиги Англии «Рашден энд Даймондс».
Сейчас у игрока есть возможность выбирать. Увидеть его у себя в командах стремятся французский «Ренн», турецкий «Бешикташ» и шотландский «Селтик». По данным портала Transfermarkt, его нынешняя стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
Как пишет издание Sports сам футболист в Твиттере объяснил свое нежелание переезжать в Россию историей с полузащитником «Зенита» темнокожим бразильцем Малкомом. Якобы фанаты «Зенита» выступили против его перехода в клуб из-за цвета кожи.
Комментарии1
Футбол , Премьер-лига , Зенит , ЦСКА
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