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«Челси» может приобрести защитника «Лестера» 

Газета.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Лондонский "Челси" заинтересован в приобретении защитника "Лестер Сити" Бена Чилвелла, сообщает The Sun.
По информации издания, в "синие" планируют подписать футболиста в следующее летнее трансферное окно, когда истечет срок трансферного бана.
Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в £70 млн В прошлом сезоне Чилвелл принял участие в 36 матчах за "Лестер", в которых отдал четыре результативные передачи.
Ранее главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о переходе защитника Давида Луиса в лондонский "Арсенал".
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