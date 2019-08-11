«Челси» может приобрести защитника «Лестера»

Лондонский "Челси" заинтересован в приобретении защитника "Лестер Сити" Бена Чилвелла, сообщает The Sun.

По информации издания, в "синие" планируют подписать футболиста в следующее летнее трансферное окно, когда истечет срок трансферного бана.

Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в £70 млн В прошлом сезоне Чилвелл принял участие в 36 матчах за "Лестер", в которых отдал четыре результативные передачи.