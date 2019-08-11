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Вместе с Кокориным и Мамаевым сидят наркоманы и убийцы 

News.ru 50 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Начальник исправительной колонии № 4 Сергей Плясов рассказал, что в отряде с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым находятся наркоманы, мошенники и убийцы.
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Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осуждённые, переведённые из детско-воспитательной колонии, — рассказал «Спорт-Экспрессу» Плясов.
По его словам, заключённые спортсмены никаких привилегий не имеют. Живут они, как и все, в двухэтажном общежитии в секции на 22 человека.
Как писал News.ru, необходимым опытом назвал тюремное заключение футболист Александр Кокорин. Его подельник Павел Мамаев счёл, что жизнь за решёткой не так страшна, как представляют её на свободе. По его словам, условия в СИЗО хуже, чем в колонии, где содержатся люди, приговор в отношении которых уже вступил в законную силу.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
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