Гризманн оценил свой дебют в составе «Барселоны»

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свое дебютное выступление в составе сине-гранатовых, передает Sport.es.

Форвард отличился в предсезонном товарищеском матче с неаполитанским "Наполи".

"Я рад, что смог оформить первый гол в футболке "Барсы". Надеюсь, это первый забитый мной мяч из многих. Я хотел помочь команде по-максимуму. Все еще пытаюсь привыкнуть к требованиям главного тренера", — поделился Гризманн.

Ранее сообщалось, что "Барселона" планирует приобрести бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара только через обмен.