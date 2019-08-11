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Гризманн оценил свой дебют в составе «Барселоны» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свое дебютное выступление в составе сине-гранатовых, передает Sport.es.
Форвард отличился в предсезонном товарищеском матче с неаполитанским "Наполи".
"Я рад, что смог оформить первый гол в футболке "Барсы". Надеюсь, это первый забитый мной мяч из многих. Я хотел помочь команде по-максимуму. Все еще пытаюсь привыкнуть к требованиям главного тренера", — поделился Гризманн.
Ранее сообщалось, что "Барселона" планирует приобрести бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара только через обмен.
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Футбол , Антуан Гризманн
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