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Российская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Сергей Лапочкин
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и люксембургским "Дюделанжем".
Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать Лапочкину будут ассистенты Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Четвертым рефери назначен Виталий Мешков.
Напомним, первый матч завершился победой люксембуржцев со счетом 3:1. Ответная игра противостояния состоится во вторник, 13 августа и пройдет на поле "Ле Кок Арены" в Таллине.
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Футбол , Дмитрий Жвакин , Виталий Мешков , Антон Аверьянов , Сергей Лапочкин
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