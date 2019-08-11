«Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

11 августа в Туле состоится матч "Арсенал" — "Уфа" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Клубы уже назвали стартовые составы, которые будут защищать цвета команд в матче национального чемпионата.

За тульский "Арсенал" выступят: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачев, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

За "Уфу": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилл, Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

Матч "Арсенал" — "Уфа" начнется в 14:00 по московскому времени.

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.