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«Ахмат» с Глушаковым проиграл «Спартаку» в 5-м туре РПЛ 

Soccer News + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 5-го тура чемпионата России.
В составе победителей голом отметился Зелимхан Бакаев, оформивший дубль, также гол забил новичок команда Андре Шюррле.
"Ахмат" — "Спартак" — 1:3 (0:2)
Голы: Бакаев, 32 — 0:1, Бакаев, 44 — 0:2, Шюррле, 70 — 0:3, Мбенг, 75 — 1:3.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46).
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90).
"Спартак" с 8 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" с 6 очками располагается на 10 строчке.
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Футбол , Зелимхан Бакаев , Спартак
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