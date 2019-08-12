ПСЖ согласился обменять Неймара на Коутиньо с доплатой

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принял предложение каталонской «Барселоны» обменять нападающего Неймара на полузащитника Филиппе Коутиньо с доплатой.

Официальное предложение французскому клубу поступит в течение недели, сообщает RMC Sport.

27-летний бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за €222 млн В сезоне-2018/19 нападающий ПСЖ сыграл 28 матчей. В его активе 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).