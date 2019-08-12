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ПСЖ согласился обменять Неймара на Коутиньо с доплатой 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принял предложение каталонской «Барселоны» обменять нападающего Неймара на полузащитника Филиппе Коутиньо с доплатой.
Официальное предложение французскому клубу поступит в течение недели, сообщает RMC Sport.
27-летний бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за €222 млн В сезоне-2018/19 нападающий ПСЖ сыграл 28 матчей. В его активе 36 очков (23 гола и 13 результативных передач).
Ранее News.ru писал, что «Барселона» попросила форварда отклонить предложение мадридского «Реала» по переходу игрока.
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