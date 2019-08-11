«Ничего хорошего не будет»: Кокорин объяснился за смех в зале суда

Белгородский «Салют» 10 августа сыграл товарищеский матч с командой заключенных в исправительной колонии №4. За сборную колонии выступали осужденные звёзды российского футбола — Александр Кокорин и Павел Мамаев. Футболисты сыграли 2 тайма по 20 минут, пять на пять. Команда Кокорина-Мамаева победила со счетом 4:2.

После игры гости отправились в колонию на праздничный обед и пообщались со звездами. В частности, Кокорин рассказал, что их с Мамаевым возили в суд в наручниках, «как террористов», и что в «стаканах» подсудимые могут сидеть по шесть часов.

Вначале футболисты думали, что их отпустят и не понимали, насколько все серьезно. Затем осознали, что их участь решена и стали вести себя на заседаниях суда раскованно. Порой даже открыто смеялись.

«Потом мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, «ха-ха, хи-хи». Нам: «Что вы смеётесь?» А чего не смеяться-то?» — признался Кокорин.