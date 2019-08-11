Белгородский футбольный клуб «Салют» разместил на Youtube эксклюзивное видео о заключенных Павле Мамаеве и Александре Кокорине. Спортсмены рассказали, почему смеялись в суде, который отправил их в колонию.
Белгородский «Салют» 10 августа сыграл товарищеский матч с командой заключенных в исправительной колонии №4. За сборную колонии выступали осужденные звёзды российского футбола — Александр Кокорин и Павел Мамаев. Футболисты сыграли 2 тайма по 20 минут, пять на пять. Команда Кокорина-Мамаева победила со счетом 4:2.
После игры гости отправились в колонию на праздничный обед и пообщались со звездами. В частности, Кокорин рассказал, что их с Мамаевым возили в суд в наручниках, «как террористов», и что в «стаканах» подсудимые могут сидеть по шесть часов.
Вначале футболисты думали, что их отпустят и не понимали, насколько все серьезно. Затем осознали, что их участь решена и стали вести себя на заседаниях суда раскованно. Порой даже открыто смеялись.
«Потом мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, «ха-ха, хи-хи». Нам: «Что вы смеётесь?» А чего не смеяться-то?» — признался Кокорин.
В мае 2019 года футболист Павел Мамаев, тренер Александр Протасовицкий и братья Кокорины были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы. Тогда пострадали три человека, в том числе два высокопоставленных столичных чиновника. Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены 1 году и 6 месяцам, Мамаев и Протасовицкий получили срок в 1 год и 5 месяцев.