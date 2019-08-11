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«Манчестер Юнайтед» забил четыре безответных мяча «Челси» 

Советский спорт + ещё 1 19 минут назад
Фото: Reuters
В матче первого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед разгромил Челси 4:0.
Дублем в этой встрече отметился Маркус Рэшфорд, по голу у Антони Марсьяля и Даниэла Джеймса.
Последняя крупная победа МЮ над Челси датирована 11 января 2009 года. Тогда манкунианцы победили 3:0.

АПЛ Первый тур

Манчестер Юнайтед (Траффорд) Челси (Лондон) 4:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд, 18 (пен., 1:0); Марсьяль, 65 (2:0); Рэшфорд, 67 (3:0); Джеймс, 81 (4:0).
МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Мактоминэй, Погба, Перейра (Джеймс, 74), Лингард (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86).
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо (Канте, 73), Ковачич, Педро, Баркли (Пулишич, 58), Маунт, Абрахам (Жиру, 66).
Предупреждения: Лингард, 48; Линделеф, 69; Марсьяль, 80 Зума, 36; Жоржиньо, 52; Абрахам, 57; Канте, 90.
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Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Маркус Рэшфорд , Антони Марсьяль , Манчестер Юнайтед
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