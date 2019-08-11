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Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84» 

Чемпионат.com + ещё 7 23 часа назад
Фото: VK.com/ Championat.com
Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
Юноша погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, юный футболист не расслышал сигнал мчавшей электрички из-за наушников. Федерация футбола Санкт-Петербурга принесла искренние соболезнования родным и близким молодого игрока.
В сезоне 2019 года Давлатов сыграл в Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд второй лиги 11 матчей, в которых забил 4 мяча.
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