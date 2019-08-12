Игрок системы «Зенита» погиб под колесами электрички в возрасте 15 лет

Защитник Детского футбольного клуба "Зенит-84" Максим Давлатов погиб под колесами электрички. Пресс-служба петербургского клуба выразила соболезнования родным и близким игрока. "Мы все скорбим, принося искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Максим, ты был нашим другом и партнером, мы всегда будем помнить тебя", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба. Трагедия произошла 9 августа на станции "Ручьи". По предварительным данным, молодой игрок не услышал приближающуюся электричку, так как находился в наушниках. Ранее сообщалось, что российский гонщик погиб в Подмосковье.