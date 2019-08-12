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Игрок системы «Зенита» погиб под колесами электрички в возрасте 15 лет 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник Детского футбольного клуба "Зенит-84" Максим Давлатов погиб под колесами электрички.
Пресс-служба петербургского клуба выразила соболезнования родным и близким игрока.
"Мы все скорбим, принося искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Максим, ты был нашим другом и партнером, мы всегда будем помнить тебя", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Трагедия произошла 9 августа на станции "Ручьи". По предварительным данным, молодой игрок не услышал приближающуюся электричку, так как находился в наушниках.
Ранее сообщалось, что российский гонщик погиб в Подмосковье.
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