Композиция прозвучала перед матчем чемпионата Украины по футболу.

Команды «Карпаты» и «Мариуполь» встретились во Львове 11 августа и сыграли в ничью. Перед началом игры звукорежиссер включил на стадионе песню, в которой поется о любви к Москве.