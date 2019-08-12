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На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Композиция прозвучала перед матчем чемпионата Украины по футболу.
На стадионе в украинском городе Львове прозвучала песня с признанием в любви к Москве. Хит Тимати и DJ Smash «Moscow never sleeps» зрители услышали перед футбольным матчем третьего тура чемпионата Украины по футболу.
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Команды «Карпаты» и «Мариуполь» встретились во Львове 11 августа и сыграли в ничью. Перед началом игры звукорежиссер включил на стадионе песню, в которой поется о любви к Москве.
Об инциденте в своем аккаунте на Facebook рассказал главный редактор портала «Tribuna.com Украина» Олег Щербаков.
«Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал», — отметил в комментариях исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишина в социальной сети.
Он также отметил, что виновники «инцидента» не должны остаться безнаказанными.
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