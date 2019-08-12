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На стадионе во Львове прозвучал хит о любви к Москве 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Во время матча чемпионата Украины по футболу во Львове прозвучала песня — признание в любви Москве, сообщает «Обозреватель».
Вчера «Карпаты» и «Мариуполь» сыграли вничью (1:1) на львовском стадионе «Украина» в рамках третьего тура Украинской премьер-лиги. Перед началом игры на арене прозвучала песня DJ Smash — Moscow Never Sleeps.
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Ее текст состоит из двух фраз — «Москва никогда не спит» на английском языке и «Я люблю тебя, Москва, люблю тебя» на русском.
«Прежде всего, конечно, надо извиниться», — написал в фейсбуке исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин.
После этого, по его мнению, следует отыскать тех, кто допустил, чтобы на украинском стадионе прозвучала песня о любви к столице России. По словам Ящишина, «такая лажа не может пройти безнаказанно».
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